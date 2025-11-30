Manuel Noyer Bundesliqada ən çox oyun keçirmiş üç qapıçıdan biridir

“Bavariya”nın qapıçısı Manuel Noyer Bundesliqada ən çox oyun keçirən iki qapıçıdan biridir.
İdman.Biz bu barədə “Opta”ya istinadən məlumat verir.
Bundesliqanın 12-ci turunda “Bavariya” və “Sankt-Pauli” arasında keçirilən oyun Manuel Noyerin Almaniya çempionatında 534-cü oyunu olub. Bu göstərici onu ötən əsrdə “Borussiya Dortmund” və “Ştutqart”da oynamış Ayke İmmel ilə eyni səviyyəyə çatdırır. Oliver Kan Bundesliqada bu göstəricidə 557 oyunla liderlik edir.
Noyer 2011-ci ildən bəri “Bavariya”da oynayır. İllər ərzində o, 12 Almaniya çempionluğu titulunu, beş Almaniya Kubokunu və səkkiz Superkubokunu qazanıb. O, həmçinin iki dəfə Çempionlar Liqasının qalibidir.