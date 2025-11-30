“Fulhem” erkən qolların sayəsində “Tottenhem”ə qalib gəlib

İngiltərə Premyer Liqasının 13-cü turunda “Tottenhem Hotspur” “Fulhem”i qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, “Fulhem” 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Oyun Londondakı “Tottenhem Hotspur” stadionunda baş tutub.
Kenni Tete dördüncü dəqiqədə qonaqları hesabda irəli çıxarıb, Harri Vilson altıncı dəqiqədə komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb. Məhəmməd Kudus 59-cu dəqiqədə qollardan birinin əvəzini çıxıb.
Bu oyundan sonra “Tottenhem Hotspur” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 18 xalla 10-cu, “Fulhem” isə 17 xalla 15-ci yerdə qərarlaşıb.