“Marsel” xal itirərək birinci yerə çıxa bilməyib

Fransa Liqa 1 mövsümünün 14-cü turunun “Marsel” və “Tuluza” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Marseldəki “Stade Orange Velodrom” stadionunda baş tutub. Matç 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Qonaq komandanın oyunçusu Emerson Korreyya da Silva 14-cü dəqiqədə hesabı açıb. “Marsel”in hücumçusu İqor Payşao ikinci hissənin 66-cı dəqiqəsində bərabərlik qolunu vurub. Yarımmüdafiəçi Pyer-Emil Höybyerq 74-cü dəqiqədə ev sahibi komandaya üstünlük qazandırıb. “Tuluza”nın hücumçusu Santyaqo Massa 90+2-ci dəqiqədə qol vuraraq komandasına xal qazandırıb.
14 "Liqa 1" oyunundan sonra “Marsel”in 29 xalı var və turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Tuluza”nın 17 xalı var və 10-cu yerdədir.