“Bavariya”nın baş məşqçisi “Sankt-Pauli” ilə oyun barədə: “Belə qələbələrin qədrini bilməliyik”

Bundesliqanın 12-ci turunda “Bavariya”nın “Sankt Pauli” ilə oyundan sonra baş məşqçi Vinsent Kompani sıx oyun qrafiki fonunda komandasının oyunçularının yorğunluğundan danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç 3:1 hesabı ilə münhenlilərin xeyrinə qurtarıb.
“Düşünürəm ki, bu, sadəcə futbolun bir hissəsidir. Keçən həftə 6:2 hesabı ilə qalib gəldik və ondan əvvəl PSJ-ni məğlub etdik. “Arsenal”a uduzduq və bu gün asan deyildi. Amma dediyim kimi, bu, futbolun bir hissəsidir. Nəticədə, “Leypsiq”dən iki xal irəlidəyik və bu, vacib olandır. Bu, təəccüblü deyil. Bugünkü kimi qələbələrin qədrini bilmək lazımdır”, - Kompani deyib.