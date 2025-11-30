30 Noyabr 2025
30 Noyabr 2025 01:40
Türkiyə Superliqası: “Trabzonspor” üçüncü yerdə möhkəmlənib

Türkiyə Superliqasında 14-cü turun 4 oyunu keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, “Trabzonspor” “Konyaspor”u qəbul edib.

Oyun 3:1 Trabzon təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Turun digər oyununda “Rizespor” “Kayserispor”a uduzub – 0:1.

“Qaziantep” də öz meydançasında “Eyüpspor”a məğlub olub – 1:2.

Daha bir qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb. “Başakşehir” səfərdə “Kasmpaşa”dan üstün olub – 3:1.

“Trabzonspor” 31 xalla üçüncü yerdədir. “Qaziantep” 22 xalla altıncı yerdə qərarlaşıb. “Başakşehir” 16 xalla 9-cu, “Konyaspor” 15 xalla 11-ci, “Rizespor” 14 xalla 12-ci, “Kasımpaşa” 13 xalla 14-cü, “Eyüpspor” 12 xalla 15-ci, “Kayserispor” isə 12 xalla 16-cı yerdə qərarlaşıb.

