30 Noyabr 2025
İsveçdə futbol oyunu dörd saatdan çox davam edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 04:09
İsveçdə futbol oyunu dörd saatdan çox davam edib

İsveçin yüksək liqasının pley-off oyunu süni örtükdə baş verən yanğın səbəbindən dörd saatdan çox davam edib.

İdman.Biz bu barədə “Aftonbladet” istinadən xəbər verir.

Əsas oyunun bitməsinə beş dəqiqə qalmış və hesab 0:0 olarkən “Norrköpinq” klubunun azarkeşləri meydana fişəng atmağa başlayıblar və nəticədə sintetik örtük və qapı torları alovlanıb.

Xeyli fasilədən sonra matçın davam etdirilməsi barədə qərar verilib. Lakin oyun davam etdikdən 50 saniyə sonra meydana yenidən fişəng atılıb. Azarkeşləri tribunalardan uzaqlaşdırmaq üçün oyun ikinci dəfə dayandırılıb.

Oyun başladıqdan dörd saat yarım sonra final fiti çalınıb. “Örqrite” 3:0 hesabı ilə qalib gələrək yüksək diviziona yüksəlib.

