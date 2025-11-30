“Əl-İttihad” Kral Kubokunda “Əl-Şəbab”ı Benzemanın het-triki sayəsində məğlub edib

Səudiyyə Ərəbistanı Kral Kubokunun dörddəbir finalında Ciddənin “Əl-İttihad” və Ər-Riyadın “Əl-Şəbab” klubları rastlaşıblar.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Ciddədəki “Kral Abdullah Sports Siti” stadionunda keçirilib.
Ev sahibi komanda 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Qonaqların hücumçusu Əbdürrəzak Həmdallah 14-cü dəqiqədə hesabı açıb. “Əl-İttihad”ın yarımmüdafiəçisi Mahamadu Dumbia 20-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub, 10 dəqiqə sonra isə “Real Madrid”in keçmiş hücumçusu Kərim Benzema ev sahibi komandaya üstünlük qazandırıb. Benzema ikinci hissədə 84 və 87-ci dəqiqələrdə qol vuraraq het-trik edib.