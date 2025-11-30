Rafinya: “Start heyətində oynamaq məni çox xoşbəxt edir”

“Barselona”nın 28 yaşlı cinah oyunçusu Rafinya pik formasına qayıtmaq istəyindən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, braziliyalı futbolçu La Liqada “Alaves” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda zədədən sonra ilk dəfə start heyətində meydana çıxıb.
“Meydanda olduğum dəqiqələrdə bütün gücümü ortaya qoymağa çalışıram. Sadəcə start heyətində oynamaq məni çox xoşbəxt edir. Komandaya mümkün qədər kömək etməyə çalışıram və bundan zövq alıram. Ən yaxşı fiziki formasıma qayıtmaq üçün çox çalışıram.
90 dəqiqəni tam oynamaq mənim üçün çətindir, amma meydanda olduğum dəqiqələrdə əlimdən gələni etməyə çalışıram. Əlbəttə ki, ikinci hissədə özümü yorğun hiss etdim, amma dediyim kimi, fiziki hazırlığım üzərində çox çalışıram. Ümid edirəm ki, bunu mümkün qədər tez dəf edəcəyəm”, - “Mundo Deportivo” Rafinyanın sözlərini sitat gətirir.