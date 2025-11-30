30 Noyabr 2025
30 Noyabr 2025 06:16
Rafinya: “Start heyətində oynamaq məni çox xoşbəxt edir”

“Barselona”nın 28 yaşlı cinah oyunçusu Rafinya pik formasına qayıtmaq istəyindən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, braziliyalı futbolçu La Liqada “Alaves” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda zədədən sonra ilk dəfə start heyətində meydana çıxıb.

“Meydanda olduğum dəqiqələrdə bütün gücümü ortaya qoymağa çalışıram. Sadəcə start heyətində oynamaq məni çox xoşbəxt edir. Komandaya mümkün qədər kömək etməyə çalışıram və bundan zövq alıram. Ən yaxşı fiziki formasıma qayıtmaq üçün çox çalışıram.

90 dəqiqəni tam oynamaq mənim üçün çətindir, amma meydanda olduğum dəqiqələrdə əlimdən gələni etməyə çalışıram. Əlbəttə ki, ikinci hissədə özümü yorğun hiss etdim, amma dediyim kimi, fiziki hazırlığım üzərində çox çalışıram. Ümid edirəm ki, bunu mümkün qədər tez dəf edəcəyəm”, - “Mundo Deportivo” Rafinyanın sözlərini sitat gətirir.

“Bavariya”nın baş məşqçisi “Sankt-Pauli” ilə oyun barədə: “Belə qələbələrin qədrini bilməliyik”
05:08
Dünya futbolu

“Bavariya”nın baş məşqçisi “Sankt-Pauli” ilə oyun barədə: “Belə qələbələrin qədrini bilməliyik”

Matç 3:1 hesabı ilə münhenlilərin xeyrinə qurtarıb
İsveçdə futbol oyunu dörd saatdan çox davam edib
04:09
Dünya futbolu

İsveçdə futbol oyunu dörd saatdan çox davam edib

Oyun başladıqdan dörd saat yarım sonra final fiti çalınıb
“Marsel” xal itirərək birinci yerə çıxa bilməyib
02:18
Dünya futbolu

“Marsel” xal itirərək birinci yerə çıxa bilməyib

“Marsel”in 29 xalı var və turnir cədvəlində ikinci yerdədir
“Fulhem” erkən qolların sayəsində “Tottenhem”ə qalib gəlib
02:13
Dünya futbolu

“Fulhem” erkən qolların sayəsində “Tottenhem”ə qalib gəlib

Oyun Londondakı “Tottenhem Hotspur” stadionunda baş tutub
“Atletiko” Sörlotun qolları ilə qalib gəlib
02:09
Dünya futbolu

“Atletiko” Sörlotun qolları ilə qalib gəlib

Qarşılaşmada “Atletiko” 2:0 hesabı ilə qalib gəlib
“Milan” “Latsio”nu məğlub edərək A Seriyasında birinci yerə çıxıb - VİDEO
02:02
Dünya futbolu

“Milan” “Latsio”nu məğlub edərək A Seriyasında birinci yerə çıxıb - VİDEO

“Milan” İtaliya yüksək divizionunda 28 xalla birinci yerdədir

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır