30 Noyabr 2025
AZ

“Onlar yaxşı çıxış edirlər, amma hələ bizə qarşı oynamayıblar”

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 09:20
30
“Onlar yaxşı çıxış edirlər, amma hələ bizə qarşı oynamayıblar”

“Çelsi” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Moises Kaisedo “Arsenal”ın bu mövsüm yaxşı oynadığını, lakin “Çelsi” ilə oyunda hələ üz-üzə gəlmədiklərini, buna görə də real rəqabət və nəticənin qarşılaşmadan sonra məlum olacağını deyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Daily Mail”ə müsahibəsində Kaisedo özü üçün daha böyük hədəflər qoyduğunu da söyləyib.

“Mən hazırda yarımmüdafiəçiyəm və müdafiənin mərkəzində mövqeləndirilirəm, amma daha çox şey edə bilərəm - qollar, asistlər. Hər oyunda belə edə biləcəyimə inanıram,” - deyə Kaisedo bildirib.

Müsahibədə Kaisedo “Arsenal”ın əsas oyunçularından biri - yarımmüdafiəçi Deklan Rays barədə də danışıb. O, Raysın nə qədər güclü olduğunu etiraf edərək, bu mövsüm aralarındakı oyunun xüsusi olacağını bildirib:

“Onun necə güclü olduğunu hamı bilir… Mən və o, maraqlı olacaq, xüsusi bir duelə hazırıq”.

Qeyd edək ki, Kaisedo “Çelsi”nin əsas fiqurlarından biridir. 2023-cü ildən Londonda çıxış edən 24 yaşlı futbolçu, müdafiə və top saxlama bacarığı ilə yanaşı, qollar və ötürmələr üzərində də işləməyi qarşısına məqsəd qoyub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Federiko Valverde komandadan gedə bilər
11:15
Futbol

Federiko Valverde komandadan gedə bilər

Uruqvaylı yarımmüdafiəçi Xabi Alonsonun idarəçiliyindən narazıdır
Kevin-Prins Boatenq: “Məni “Barselona”ya qəbul etmək üçün Messidən soruşdular”
10:45
Futbol

Kevin-Prins Boatenq: “Məni “Barselona”ya qəbul etmək üçün Messidən soruşdular”

Katalon klubunda imzalanmasının necə baş verdiyini danışıb
“Flamenqo” azarkeşləri dağı aşaraq finalı izlədilər - VİDEO
10:35
Futbol

“Flamenqo” azarkeşləri dağı aşaraq finalı izlədilər - VİDEO

Biletsiz qalan fanatlar matça dağın zirvəsindən baxdılar
“Biz daha yaxşı olacağıq” - VİDEO
10:20
Futbol

“Biz daha yaxşı olacağıq” - VİDEO

Flik Rafinyanın matçdan sonrakı sözlərini açıqladı
“Flamenqo” Libertadores Kubokunun qalibi oldu - VİDEO
10:00
Futbol

“Flamenqo” Libertadores Kubokunun qalibi oldu - VİDEO

Braziliya nəhəngi finalda “Palmeyras”ı məğlub etdi
Misli Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq
09:50
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq

Ev sahibinin hazırda 5 xalı var və turnir cədvəlində 11-ci sıradadır
Leo Messi illərdir əlçatmaz olan dünya rekordunu qırdı - VİDEO
09:40
Futbol

Leo Messi illərdir əlçatmaz olan dünya rekordunu qırdı - VİDEO

Argentinalı ulduz Ferens Puşkaşı geridə qoydu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır