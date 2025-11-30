“Onlar yaxşı çıxış edirlər, amma hələ bizə qarşı oynamayıblar”

“Çelsi” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Moises Kaisedo “Arsenal”ın bu mövsüm yaxşı oynadığını, lakin “Çelsi” ilə oyunda hələ üz-üzə gəlmədiklərini, buna görə də real rəqabət və nəticənin qarşılaşmadan sonra məlum olacağını deyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Daily Mail”ə müsahibəsində Kaisedo özü üçün daha böyük hədəflər qoyduğunu da söyləyib.
“Mən hazırda yarımmüdafiəçiyəm və müdafiənin mərkəzində mövqeləndirilirəm, amma daha çox şey edə bilərəm - qollar, asistlər. Hər oyunda belə edə biləcəyimə inanıram,” - deyə Kaisedo bildirib.
Müsahibədə Kaisedo “Arsenal”ın əsas oyunçularından biri - yarımmüdafiəçi Deklan Rays barədə də danışıb. O, Raysın nə qədər güclü olduğunu etiraf edərək, bu mövsüm aralarındakı oyunun xüsusi olacağını bildirib:
“Onun necə güclü olduğunu hamı bilir… Mən və o, maraqlı olacaq, xüsusi bir duelə hazırıq”.
Qeyd edək ki, Kaisedo “Çelsi”nin əsas fiqurlarından biridir. 2023-cü ildən Londonda çıxış edən 24 yaşlı futbolçu, müdafiə və top saxlama bacarığı ilə yanaşı, qollar və ötürmələr üzərində də işləməyi qarşısına məqsəd qoyub.