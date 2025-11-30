Misli Premyer Liqası: “Şamaxı” yerli azarkeşlər qarşısında “Sumqayıt”ı qəbul edəcək

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun növbəti qarşılaşması Şamaxı şəhər stadionunda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Şamaxı” yerli azarkeşlər qarşısında “Sumqayıt”ı qəbul edəcək.
Oyun saat 14:00-da başlayacaq.
“Şamaxı” hazırda turnir cədvəlində 14 xalla 9-cu, qonaqlar isə 20 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
30 noyabr
14:00. "Şamaxı" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Tərlan Talıbzadə, Vüqar Həsənli.
VAR: Elçin Məsiyev.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.
Şamaxı şəhər stadionu.