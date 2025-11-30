Neymar Vinisiusa məsləhət verib

La Liqa təmsilçisi “Real Madrid”in ulduzu Vinisius Junior haqqında braziliyalı hücumçu Neymar diqqətçəkən açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “OkDiario”nun məlumatına görə, Neymar həmyerlisinə Madrid klubu ilə müqaviləni uzatmağı məsləhət görüb.
Onun sözlərinə görə, Vinisiusa “Real Madrid”də inkişaf üçün ideal şərait yaradılıb və başqa yerdə bu qədər uyğun mühit tapmaq mümkün deyil.
Neymar bildirib ki, maliyyə baxımından Vinisius Kilian Mbappe ilə müqayisədə daha az qazana bilər, lakin “Santyaqo Bernabeu”da əldə etdiyi stabil mühit, status və hörmət başqa heç bir klubda təmin olunmur.
Gənc braziliyalının gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir və Neymarın bu məsləhəti prosesə əlavə diqqət çəkib.