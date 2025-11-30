“Bavariya” rekordu təkrarladı

Almaniya Bundesliqasının təmsilçisi “Bavariya” XII turun oyununda “Sankt-Pauli”yə qarşı evdə 3:1 hesablı qələbə qazanaraq turnirin tarixi rekordlarından birini təkrarlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, münhenlilər Almaniya çempionatında ardıcıl 20 matçda iki və daha çox qol vurub. Bu göstərici 2013/14 mövsümündə Pep Qvardiolanın rəhbərlik etdiyi komandanın nəticəsi ilə eynidir.
“Sankt-Pauli” ilə matçda “Bavariya”nın qollarını Gerreyru, Dias və Cekson vurub. Qonaqların erkən qoluna baxmayaraq, meydan sahibləri oyunu tam şəkildə nəzarətdə saxlayıblar.
Qələbə “Bavariya”nın Bundesliqa cədvəlinin zirvəsində mövqeyini daha da möhkəmləndirib. Komanda hazırda 34 xal toplayıb və ən yaxın izləyicisini 8 xal qabaqlayır. Növbəti turda myunhenlilər səfərdə “Ştutqart”ın qonağı olacaqlar.