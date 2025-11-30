30 Noyabr 2025
AZ

“Fənərbağça” və “Qalatasaray” arasında liderliyi müəyyən edəcək derbi

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 15:20
12
“Fənərbağça” və “Qalatasaray” arasında liderliyi müəyyən edəcək derbi

Türkiyə Super Liqasının XIV turunda “Fənərbağça” sabah öz meydanında “Qalatasaray”ı qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

“Fənərbağça” son 11 rəsmi matçda - bunun 4-ü Avropa arenasında olmaqla - məğlub olmayıb. Komanda Super Liqada yeganə məğlubiyyətsiz klubdur və son 5 liqa oyununu qazanaraq vacib seriya yaradıb.

Domeniko Tedesko rəhbərliyində komanda tura 31 xalla, lider “Qalatasaray”ın cəmi 1 xal gerisində ikinci pillədə başlayıb. Meydan sahibi komanda qələbə qazandığı halda həftəni lider kimi tamamlayacaq.

“Fənərbağça”da derbi öncəsi ciddi itki yoxdur. Zədələrini sağaltsalar da, oyun ritmləri tam oturmayan Çağlar Söyüncü və Sebastian Şimanski barədə qərar matç saatında veriləcək. Hər iki futbolçunun start heyətdə yer alması gözlənilmir.

Komandada sarı kart limiti olan yeganə futbolçu Jayden Ostervoldedir. O, derbidə cərimə alsa, növbəti turda “Başakşəhər” səfərini buraxacaq.

“Fənərbağça”nın “Qalatasaray” derbisində gözlənilən start heyəti:

Ederson, Nelson Semedo, Milan Skrinyar, Jayden Ostervolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmayıl Yüksek, Dorgeles Nene, Marko Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Yussuf En-Nesyri.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Şamaxı” hesabda önə keçir - CANLI
15:28
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Şamaxı” hesabda önə keçir - CANLI

“Şamaxı” hazırda turnir cədvəlində 14 xalla 9-cu, qonaqlar isə 20 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb
“Totenhem” baş məşqçisi azarkeşləri tənqid etdi
14:30
Futbol

“Totenhem” baş məşqçisi azarkeşləri tənqid etdi

Tomas Frank Vikarionun fitə basılmasını qəbulolunmaz adlandırdı
Raul Asensio virusa yoluxub
14:20
Futbol

Raul Asensio virusa yoluxub

“Real Madrid” Virus səbəbindən itki verir, Kurtua isə geri dönür
Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında derbi var
13:52
Futbol

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında derbi var

“Real Madrid” isə səfərdə birinci yer uğrunda mübarizə aparacaq
Tennis dünyasının ulduzu Karlos Alkaras Messini qucaqlayıb - FOTO/VİDEO
13:02
Futbol

Tennis dünyasının ulduzu Karlos Alkaras Messini qucaqlayıb - FOTO/VİDEO

Dünya birincisi “İnter Mayami”nin mükafatlandırılma mərasiminin baş qonağı olub
“Bavariya” rekordu təkrarladı
12:30
Futbol

“Bavariya” rekordu təkrarladı

Münhen klubu Bundesliqada ardıcıl məhsuldarlıq göstəricisi ilə tarixə qayıtdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub