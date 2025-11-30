“Fənərbağça” və “Qalatasaray” arasında liderliyi müəyyən edəcək derbi

Türkiyə Super Liqasının XIV turunda “Fənərbağça” sabah öz meydanında “Qalatasaray”ı qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
“Fənərbağça” son 11 rəsmi matçda - bunun 4-ü Avropa arenasında olmaqla - məğlub olmayıb. Komanda Super Liqada yeganə məğlubiyyətsiz klubdur və son 5 liqa oyununu qazanaraq vacib seriya yaradıb.
Domeniko Tedesko rəhbərliyində komanda tura 31 xalla, lider “Qalatasaray”ın cəmi 1 xal gerisində ikinci pillədə başlayıb. Meydan sahibi komanda qələbə qazandığı halda həftəni lider kimi tamamlayacaq.
“Fənərbağça”da derbi öncəsi ciddi itki yoxdur. Zədələrini sağaltsalar da, oyun ritmləri tam oturmayan Çağlar Söyüncü və Sebastian Şimanski barədə qərar matç saatında veriləcək. Hər iki futbolçunun start heyətdə yer alması gözlənilmir.
Komandada sarı kart limiti olan yeganə futbolçu Jayden Ostervoldedir. O, derbidə cərimə alsa, növbəti turda “Başakşəhər” səfərini buraxacaq.
“Fənərbağça”nın “Qalatasaray” derbisində gözlənilən start heyəti:
Ederson, Nelson Semedo, Milan Skrinyar, Jayden Ostervolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmayıl Yüksek, Dorgeles Nene, Marko Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Yussuf En-Nesyri.