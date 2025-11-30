Qvardiola Fil Fodeni təriflədi

İngiltərənin Premyer Liqa təmsilçisi “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola komandanın yarımmüdafiəçisi Fil Fodenin son çıxışlarından məmnun olduğunu bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qvardiola gənc ulduzun formasını qiymətləndirərkən onun yenidən özünün ən yaxşı futbolunu göstərdiyini vurğulayıb
“Ötən il bütün komanda kimi o da çətin dövr keçirmişdi, amma indi geri qayıdıb. Fodenin yüksək səviyyəsi yalnız son matça aid deyil, o, artıq uzun müddətdir matçları bu səviyyədə keçirir”, - deyə baş məşqçi bildirib.