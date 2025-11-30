De Yonq məşqlərə qayıdıb

İspaniyanın La Liqa təmsilçisi “Barselona”da vəziyyətə dair yeni xəbərlər var.
İdman.Biz xəbər verir ki, jurnalist Xavi Migelin məlumatına görə, komandanın yarımmüdafiəçisi Frenki de Yonq bu gün ümumi məşqlərə qayıdıb, lakin müdafiəçi Ronald Arauxo hələ kollektivlə birlikdə çalışmır.
Bildirilir ki, Arauxo üçün ən ağır məqam Londonda baş verən qırmızı vərəqə epizodu olub. Həmin hadisə futbolçuya PSJ və ya “İnter” matçlarındakı səhvlərdən daha artıq təsir edib.
Texniki heyət yaranmış psixoloji situasiyanı nəzərə alaraq müdafiəçini qorumağı üstün tutub və ona “karyerasını yenidən yığışdırmaq” üçün vaxt vermək qərarına gəlib.
“Barselona” Arauxo tam hazır olana qədər onun üzərinə əlavə təzyiq qoymaq istəmir.
De Yonqun qayıdışı isə komandaya orta sahədə vacib güc qatacaq.