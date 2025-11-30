30 Noyabr 2025
30 Noyabr 2025 17:28
Ayxan Abbasov Saşa İliçin üzr istədiyini söylədi - VİDEO

Premyer Liqanın XIII turunda keçirilən “Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda matçın sonlarına doğru komandaların baş məşqçiləri Ayxan Abbasov və Saşa İliç arasında gərginlik müşahidə olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sumqayıt”ın bərabərlik qolundan sonra Saşa İliç həmkarına jest edərək narazılıq yaradıb və bu, meydançada qısa müddətli qarşıdurma olub.

“Şamaxı”nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov görüşdən sonra açıqlamasında bildirib ki, İliç matçdan sonra ona yaxınlaşaraq üzr istəyib və o da qəbul edib.

Matçın son dəqiqələrində Ayxan Abbasovla yaşanan mübahisə barədə jurnalistlərə açıqlama verən Saşa İliç həmin epizodu şəxsi səhvi kimi qiymətləndirib:

“Bu, mənim səhvim idi. Rəqib baş məşqçidən üzr istəyirəm. Futbolda emosiyalar olur, xüsusi bir jestim yox idi, təəssüf ki, belə alındı”.

