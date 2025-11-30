30 Noyabr 2025
Məhəmməd Salah ehtiyatda qaldı

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 17:50
Məhəmməd Salah ehtiyatda qaldı

İngiltərə Premyer Liqasının təmsilçisi “Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot bu gün Məhəmməd Salahın ehtiyatda saxlanmasının səbəbini izah edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, niderlandlı mütəxəssis qarşıdakı ağır oyun qrafikinə görə heyətdə dəyişikliklər etməli olduqlarını bildirib.

“10 günə 4 oyun keçiririk. Bəzən Aleks ehtiyatda qalır, bəzən Florian. Bu gün seçdiyim onbirlik belədir. Heç vaxt asan qərar olmur və bunu ilk dəfə etmirəm”, - deyə Slot vurğulayıb.

Baş məşqçi Salahın ehtiyatda qalmasının performansla deyil, sırf rotasiya ehtiyacı ilə bağlı olduğunu vurğulayıb.

