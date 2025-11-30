30 Noyabr 2025
“Ekselsior” azarkeşi etiraz üçün 72 km qaçdı

30 Noyabr 2025 18:22
20
“Ekselsior” azarkeşi etiraz üçün 72 km qaçdı

Niderlandın “Ekselsior” klubunun azarkeşi Dilan Metselaar “Ayaks”ın stadionu yaxınlığında parkinq haqqının 21 avro (39 AZN) olmasına etiraz etmək üçün Rotterdamdan Amsterdamadək 72 kilometr məsafəni piyada qaçaraq qət edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Metselaar bu addımı ilə həm oyunu boykot etmək, həm də “Ayaks” rəhbərliyinin qeyri-qonaqpərvər davranışına diqqət çəkmək istədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, görüşün sonunda sürpriz nəticə qeydə alınıb. “Ekselsior” səfərdə “Ayaks”ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz

