77 yaşlı strimer beynəlxalq mükafata namizəddir - VİDEO

77 yaşlı strimer(internetdə canlı yayım (“stream”) aparan şəxs -red.) Olqa İvanovna - onlayn aləmdə “i_olga” kimi tanınan internet fenomeni - NNYS mükafatının “Ən yaxşı oyun anı” nominasiyasına daxil edilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu nominasiya ona bu il sosial şəbəkələrdə populyarlıq qazanan “Dust 2” xəritəsindəki “eys” epizoduna görə verilib.
“Eys” - bir oyunçunun bir raundda bütün rəqib komandasını məhv etməsi deməkdir. Olqa İvanovna doğru mövqe tutaraq “M4A1-S” silahı ilə üzərinə gələn beş rəqibin hamısını zərərsizləşdirib.
Həmin epizodun videosu “Reddit”də sürətlə yayılaraq populyarlıq qazanıb.
Strimerin auditoriyası da kifayət qədər genişdir – “i_olga”nın 221 mindən çox izləyicisi var. “Counter-Strike 2”dən əlavə, Olqa İvanovna “Minecraft”, “Atomic Heart”, “Diablo 2” və digər oyunlardan da yayım edir.