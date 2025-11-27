27 Noyabr 2025
AZ

Mayk Kallan: “Bakı konfransı idmandakı problemləri müzakirə etmək üçün unikal platformadır”

Digər
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 20:09
24
Mayk Kallan: “Bakı konfransı idmandakı problemləri müzakirə etmək üçün unikal platformadır”

Beynəlxalq konfrans idmanda mövcud problemləri müzakirə etmək üçün unikal platformadır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Hertfordşir Universitetinin professoru Mayk Kallan Azərbaycan İdman Akademiyasının (ASA) təşkilatçılığı ilə keçirilən “Müasir idman təhsili: Yeni paradiqmalar axtarışında” mövzusunda III Beynəlxalq elmi-praktik konfrans barədə danışarkən deyib.

O, AZƏRTAC-a bildirib ki, belə nüfuzlu spikerlərin iştirak etdiyi beynəlxalq tədbirdə olmaq böyük şərəfdir:

“Konfransın əsas mövzusu idmanın Azərbaycanın müxtəlif icmalarında insanların həyatına təsirini və cəmiyyətə faydasını müzakirə etməkdir. Burada iştirak edərək fərqli ölkələrdən gələn ekspert və akademiklərlə fikir mübadiləsi aparmaq, yeni yanaşmaları öyrənmək imkanımız olur. Bu fürsət üçün təşəkkür edirəm”.

Professor beynəlxalq tədbirin əhəmiyyətini xüsusilə vurğulayıb: “Dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndələr gözəl Bakı şəhərində bir araya gəlir, idmanın yalnız elmi deyil, həm də sosial baxımdan cəmiyyətə təsirini və insanların həyatını necə dəyişə biləcəyini müzakirə edirlər. Bu cür platformalar idman sahəsində biliklərin paylaşılması və yeni əməkdaşlıqlar üçün unikal imkan yaradır”.

Qeyd edək ki, beynəlxalq konfransa noyabrın 28-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bu gün məşhur döyüş sənəti ustası Brüs Linin ad günüdür
17:47
Digər

Bu gün məşhur döyüş sənəti ustası Brüs Linin ad günüdür

O, 1940-cı ildə San-Fransiskoda anadan olub
Veteran idmançılar Ağacan Abıyevin evində - FOTO
15:51
Digər

Veteran idmançılar Ağacan Abıyevin evində - FOTO

Görüş xatirə şəkli ilə yekunlaşıb
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:35
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Honkonqda ağıllı güzgü formasında idman zalı təqdim edilib
26 Noyabr 22:36
Digər

Honkonqda ağıllı güzgü formasında idman zalı təqdim edilib

Cihazın qiyməti 3300 dollardır
“Dünyanın ən güclü qadını” titulunu alan şəxsin kişi olduğu üzə çıxdı
26 Noyabr 19:38
Digər

“Dünyanın ən güclü qadını” titulunu alan şəxsin kişi olduğu üzə çıxdı

Djammi Buker titulundan məhrum edilib və yarışlardan uzaqlaşdırılıb
Fitnes-bloqer çəki artırma marafonu zamanı dünyasını dəyişdi - FOTO/VİDEO
26 Noyabr 16:44
Digər

Fitnes-bloqer çəki artırma marafonu zamanı dünyasını dəyişdi - FOTO/VİDEO

O, arıqlama kursunu reklam etmək niyyətində idi

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb