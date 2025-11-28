İdman Akademiyasının tələbəsi vəfat edib

Azərbaycan İdman Akademiyasının tələbəsi Tural Əzimli vəfat edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə onun dostları sosial şəbəkədə paylaşım ediblər.
Bildirilib ki, akademiyanın II kurs tələbəsi Tural Əzimov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.
Həmçinin anti-dopinq sahəsində birgə fəaliyyət imkanları nəzərdən keçirilib
“Qızıl mil“ zonasında yerləşən məkan yalnız dəvət əsasında fəaliyyət göstərəcək
İdmançıların bərpa prosesini sürətləndirən texnologiyalar barədə geniş təqdimat verilib
Beynəlxalq konfransa noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb