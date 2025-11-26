Honkonqda ağıllı güzgü formasında idman zalı təqdim edilib

Honkonqda yeni ev idman zalı konsepsiyası hazırlanıb: hətta kiçik mənzildə belə məşq sahəsini tamamilə əvəz edə bilən kompakt ağıllı güzgü.
İdman.Biz xəbər verir ki, cihaz yerli startap AEKE şirkəti tərəfindən təqdim edilib.
Güzgü qatlanan döşək, skamyalar, ürək döyüntüsü monitoru və tənzimlənən müqavimət kabelləri ilə təchiz olunub.
Yaradıcıların sözlərinə görə, o, yoqa, funksional məşqlər və kardio boks da daxil olmaqla 200-dən çox məşq etməyə imkan verir.
Məşq zamanı sistem istifadəçinin hərəkətlərini təhlil edir və əsas metrikləri daxili ekranda göstərir. Cihazın qiyməti 3300 dollardır.