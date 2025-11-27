27 Noyabr 2025
AZ

Veteran idmançılar Ağacan Abıyevin evində - FOTO

Digər
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 15:51
72
Veteran idmançılar Ağacan Abıyevin evində - FOTO

Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyinin üzvləri ölkə idmanının tanınmış simalarından olan Ağacan Abıyevi doğum günü münasibətilə evində ziyarət ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, 88 yaşını qeyd edən A.Abıyevlə görüşdə onun Azərbaycan idmanının inkişafına, təhsil və elmi mühitə verdiyi töhfələr xatırlanıb.

1937-ci il təvəllüdlü Ağacan Abıyev 28 il Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru, üç çağırış Milli Məclisin deputatı olub.

O, həmçinin uzun illər Azərbaycan Boks Federasiyasına rəhbərlik edib, MOK-un Baş katibi və beynəlxalq boks qurumlarında yüksək vəzifələr tutub. Fəaliyyətinə görə “Şöhrət”, “Şərəf” və “Vətənə xidmətə görə” ordenləri ilə təltif edilib.

Görüşdə ona sağlamlıq və uzun ömür arzulanıb. Afina-2004 Olimpiadasının bürünc medalçısı Fuad Aslanov bildirib ki, 2025-ci il 15–19 dekabr tarixlərində Bakı Boks Mərkəzində Ağacan Abıyevin şərəfinə yeniyetmələr arasında respublika turniri keçiriləcək.

Görüş xatirə şəkli ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mayk Kallan: “Bakı konfransı idmandakı problemləri müzakirə etmək üçün unikal platformadır”
20:09
Digər

Mayk Kallan: “Bakı konfransı idmandakı problemləri müzakirə etmək üçün unikal platformadır”

Beynəlxalq konfransa noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Bu gün məşhur döyüş sənəti ustası Brüs Linin ad günüdür
17:47
Digər

Bu gün məşhur döyüş sənəti ustası Brüs Linin ad günüdür

O, 1940-cı ildə San-Fransiskoda anadan olub
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:35
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Honkonqda ağıllı güzgü formasında idman zalı təqdim edilib
26 Noyabr 22:36
Digər

Honkonqda ağıllı güzgü formasında idman zalı təqdim edilib

Cihazın qiyməti 3300 dollardır
“Dünyanın ən güclü qadını” titulunu alan şəxsin kişi olduğu üzə çıxdı
26 Noyabr 19:38
Digər

“Dünyanın ən güclü qadını” titulunu alan şəxsin kişi olduğu üzə çıxdı

Djammi Buker titulundan məhrum edilib və yarışlardan uzaqlaşdırılıb
Fitnes-bloqer çəki artırma marafonu zamanı dünyasını dəyişdi - FOTO/VİDEO
26 Noyabr 16:44
Digər

Fitnes-bloqer çəki artırma marafonu zamanı dünyasını dəyişdi - FOTO/VİDEO

O, arıqlama kursunu reklam etmək niyyətində idi

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb