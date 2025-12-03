3 Dekabr 2025
AZ

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Badminton
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 18:05
74
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Mingəçevirdə 10 nömrəli orta məktəbdə Badminton Federasiyasının nümayəndələrinin tətil zamanı təlim keçmək adı ilə beşinci sinif şagirdlərini bir araya toplasalar da, yalnız şəkil çəkdirib getdikləri iddia olunub.

İdman.Biz səsləndirilən iddialarla əlaqədar Badminton Federasiyası ilə əlaqə saxlayıb.

Qurumdan saytımıza bildirilib ki, yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib.

Təlimdən görüntülər

Əlavə edilib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan foto həmin tədbirdən deyil, daha əvvəl baş tutan “Shuttle Time” layihəsinə aid görüntüdür.

Qurumun sözcüsu Kənan Hakimov əlavə edib ki, mütəxəssislər Mingəçevirdə olduqları gün zaldakı digər idman tədbirinə görə (basketbol üzrə yarış) təxminən 1 saat 40 dəqiqə gözləməli olublar.

“Federasiya tərəfindən ayrılan mütəxəssislər ölkənin müxtəlif bölgələrini gəzərək uşaqlara badmintonun təməl qaydalarını öyrədirlər və təlimlər zamanı federasiya tərəfindən verilmiş idman inventarından istifadə olunur. Mütəxəssislər qısa müddətdə demək olar ki, ölkənin bütün rayonlarını əhatə ediblər. Badminton avadanlıqları 12 zona üzrə Təhsil Regional İdarələrinə təhvil verilib”, - deyə K.Hakimov bildirib.

Yusif Sadıqlı

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan ilk dəfə parabadminton üzrə dünya çempionatında iki kateqoriyada təmsil olunacaq
18:20
Badminton

Azərbaycan ilk dəfə parabadminton üzrə dünya çempionatında iki kateqoriyada təmsil olunacaq

Dünya çempionatı fevralda Manamada keçiriləcək
Bakıda Dünya Badminton Federasiyasının seminarı başlayıb - FOTO
17 Noyabr 15:31
Badminton

Bakıda Dünya Badminton Federasiyasının seminarı başlayıb - FOTO

Bu seminar da inklüziv idmanın və para badmintonun inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır
Azərbaycanlı badmintonçu dünyada ikinci ən sürətli zərbəyə imza atdı - FOTO
5 Noyabr 10:07
Badminton

Azərbaycanlı badmintonçu dünyada ikinci ən sürətli zərbəyə imza atdı - FOTO

O, 393,3 km/saat sürətli zərbəsi ilə dünyada bu göstərici üzrə ikinci yerə yüksəlib
Azərbaycan badmintonçusu “Czech Open”də bürünc medalla fərqlənib
20 Oktyabr 15:58
Badminton

Azərbaycan badmintonçusu “Czech Open”də bürünc medalla fərqlənib

Edi Reski Dviçayo finalın bir addımlığında İndoneziya badmintonçusu Məhəmməd Yusufa uduzub - 0:2 (14:21, 17:21)
Dünya Badminton Federasiyasının milli komandalar üzrə REYTİNQ SİYAHISI
9 Oktyabr 12:24
Badminton

Dünya Badminton Federasiyasının milli komandalar üzrə REYTİNQ SİYAHISI

Dünya Badminton Federasiyasının yeni siyahısında millimiz 23-cü pilləyə yüksəlib
Parabadmintonçularımızdan Avropa çempionatında 2 medal - FOTO
5 Oktyabr 18:11
Badminton

Parabadmintonçularımızdan Avropa çempionatında 2 medal - FOTO

Onlar finalda ingiltərəli rəqiblərinə 0:2 məğlub olublar

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz