4 Dekabr 2025
Lyuis Hemilton: “Ovçu olmaq həmişə ov olmaqdan daha asandır”

Formula 1
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 22:46
17
Lyuis Hemilton: “Ovçu olmaq həmişə ov olmaqdan daha asandır”

“Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton, “McLaren” sürücüsü və yarışın lideri Lando Norrisin Əbu-Dabidə keçiriləcək 2025 “Formula-1” mövsümünün finalından əvvəl vəziyyətini şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, Hemiltonun sözlərinə görə, ovçu olmaq ov olmaqdan daha asandır.

“Öndə olanda və kimsə arxanızda nəfəs aldıqda, özünü tutmaq inanılmaz dərəcədə çətindir. Amma siz onu izlədiyiniz zaman həmişə qarşınızda bir istinad nöqtəsi olur. İtirəcək heç nəyin olmadığı və qazanılacaq hər şeyin olduğu zaman da eyni şeydir.

Lakin, heç kimə məsləhət verməzdim; onlar mənim rəqiblərimdir. Yəqin ki, onlara yalan danışardım. Mən başqasını deyil, yalnız özümü və bu komandanı dəstəkləyirəm”, - deyə Sky Sports Hamiltondan sitat gətirir.

İdman.Biz

