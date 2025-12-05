5 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Futbol
Müsahibə
5 Dekabr 2025 13:42
64
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Azərbaycanın qadın futbol millisi azarkeşlərini sevindirməkdə davam edir. Yaxın günlərdə futbolçularımız “FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025” turnirinin qalibi olublar. Bu nəticə bir daha göstərir ki, azərbaycanlı idmançılar böyük nailiyyətlərə qadirdir. Onlar motivasiya yaradır və tez-tez stereotiplərlə və digər çətinliklərlə üzləşən yeniyetmə futbolçu qızlar üçün nümunəyə çevrilirlər.

İdman.Biz qadın futbolunun gələcək ulduzlarının vəziyyətini öyrənmək üçün “Ulduz” futbol akademiyasında məşq prosesini izləyib.

Akademiya ildə iki dəfə - qışda və yayda - istedadlı futbolçu qızların seleksiya seçimlərini keçirir. Akademiyanın qadın komandasının baş məşqçisi Etibar Həsənovun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda istedadlı qızları tapmaq əvvəlki illərlə müqayisədə daha asandır.

“Cəmiyyətdə qadın futboluna qarşı müəyyən tərəfli münasibət hələ də qalır, amma qızların bu idman növünə marağı artır”, - deyə E. Həsənov bildirib. Artıq valideynlər özləri qızlarını məşqlərə gətirir, prosesə baxır və onları dəstəkləyirlər.

Etibar Həsənov bütün karyerası boyu qızlarla işləyib və bundan böyük zövq aldığını deyir:

“Əlbəttə, oğlanlarla qızlar arasında fərq var. Qızlar daha həssas yanaşma və daha çox diqqət tələb edir (gülür).

Doğrudan da, onların diqqətə ehtiyacı yoxdur desək, səhv olar: fotoqrafın kamerasını görən kimi qızlar bir-bir şəkillərinin çəkilməsini xahiş edirdilər. Qeyd edək ki, bu futbolçular arasında artıq Azərbaycanın aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarının üzvləri var. Onlara harada oynamaq istədiklərini soruşduqda hamısı eyni cavabı verdi: “Azərbaycan millisində, amma xarici klubda”.

Azərbaycanın qadınlardan ibarət U15 Milli Futbol Komandasının üzvləri (soldan sağa): Aylin Əliyevə, Zəhra Abdullayeva, Ebru Əmirova, Könül Hüseynova, Nuray Qurbanova, Aydan Nəsrullayeva, Sümeyyə Əhməd

Onlardan biri - Ebru Əmirova öz hekayəsini İdman.Biz-lə bölüşüb.

O, futbola ailəsindəki nümunədən ilhamlanaraq gəlib: “Bacım ilk başlayıb. Əvvəlcə oğlanlarla birlikdə məşq edirdi. Onun gözlərindəki parıltını görüb mən də sınamağa qərar verdim”.

Ebru daim güclü xarakter tələb edən idman növlərinə maraq göstərib: futboldan əvvəl boksla məşğul olub. Ailəsi onu dəstəkləyib, amma cəmiyyət yox:

“Qohumlar və ya məktəbdə müəllimlər tez-tez deyirlər: “Axı sən qızsan, futbola niyə gedirsən? Qadın idman növləri var - məsələn, voleybol. Amma çalışıram buna fikir verməyim. Nəyisə istəyirəmsə, sona qədər gedirəm və ətrafımda məni dəstəkləyən qızlar var”.

Ebru qadın futboluna münasibəti anlaya bilmədiyini vurğulayır: idmanın cinsi yoxdur və hər kəs üçün faydalıdır. Gələcəkdə Avropada oynamağı arzulayır. Sevimli klubu “Barselona”, kumiri isə Aleksia Puteliasdır:

“Azərbaycanda qadın futboluna münasibət hələ də mürəkkəbdir, buna görə irəliləmək çətindir”, - deyə o izah edir.

Ebru Əmirova

Futbolçu qızların yerli klublarda oynamaq istəməməsi başqa səbəblərlə də bağlıdır. Etibar Həsənov yerli çempionatın səviyyəsinin yüksəldilməsinin vacibliyini qeyd edir: “Kişi klubları qadın komandaları yaratmaqda maraqlı olmalıdır. Maliyyə dəstəyi də lazımdır. O zaman təkcə bizim futbolçular deyil, həm də xarici idmançılar çempionatımızda çıxış etmək istəyəcəklər. Ümumiyyətlə, daha çox qız futbolla məşğul olacaq”.

Bununla belə, məşqçi bildirir ki, ümumi götürüldükdə Azərbaycan qadın futbolunun inkişafında yaxşı mövqedədir. O, dönüş nöqtəsi kimi 2012-ci ildə ölkəmizdə keçirilən U-17 qızlar arasında dünya çempionatını göstərir: “Bizdə qadın futbolu bundan əvvəl də vardı, amma həmin hadisədən sonra inkişafımız sürətləndi. Əlbəttə, futbolun onilliklərlə inkişaf etdiyi ölkələrlə rəqabət apara bilmərik. Lakin bu qısa müddətdə yaxşı nəticələr əldə etmişik: milli komandanın oyunçularının təxminən 80 faizi güclü xarici klublarda çıxış edir. Bu bizi sevindirir və başqalarına motivasiya verir”.

Ölkənin ən istedadlı futbolçusu barədə sualımıza Həsənov tərəddüd etmədən cavab verib ki, bu, Azərbaycan millisinin və “Zenit” klubunun üzvü Nigar Mirzəliyevadır. Sonda məşqçi əminliyini ifadə edib ki, ölkədə qadın futbolu və ona olan ictimai münasibət yalnız daha yaxşıya doğru dəyişəcək.

Azərbaycanın qadın futbol üzrə 17 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasının üzvləri (soldan sağa): Asiyə Qarazadə, Pelin Doğan, Əsmər İsmayılova, Ofeliya Şahbazi, Elay Qarabağli, Rəbiyyə Əhməd, Asia Vahbi

Leyla Eminova
Foto: İslam Atakişiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Musialanın qeyri-adi bərpa üsulu: Nigeriya yeməkləri ilə dönüş planı - FOTO
14:45
Futbol

Musialanın qeyri-adi bərpa üsulu: Nigeriya yeməkləri ilə dönüş planı - FOTO

“Bayern”in ulduzu zədədən sonra bərpasında soy kökünə söykənir
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
14:40
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
“Xankəndi”nin kapitanı: “Məqsədimiz çempionluqdur, bütün rəqiblərlə oyuna yalnız qələbə üçün çıxırıq”
14:33
Futbol

“Xankəndi”nin kapitanı: “Məqsədimiz çempionluqdur, bütün rəqiblərlə oyuna yalnız qələbə üçün çıxırıq”

Təcrübəli futbolçu komandasının çempionluq şanslarını dəyərləndirib
“Qarabağ” müdafiə xəttində cəza riski ilə üzləşib
14:09
Futbol

“Qarabağ” müdafiə xəttində cəza riski ilə üzləşib

“Qarabağ” “Ayaks”la dekabrın 10-da, “Ayntraxt”la isə 2026-cı il yanvarın 21-də qarşılaşacaq
Türkiyədə üç məşhur qadın teleaparıcı saxlanıldı - FOTO/VİDEO
13:35
Futbol

Türkiyədə üç məşhur qadın teleaparıcı saxlanıldı - FOTO/VİDEO

Danışılmış oyun və mərc istintaqı dərinləşir: 35 şübhəli saxlanıldı, 27 futbolçunun öz oyunlarına mərc etdiyi üzə çıxdı
Baş məşqçi: “Futbolun təməli məhəllədən başlayır” - MÜSAHİBƏ
13:30
Futbol

Baş məşqçi: “Futbolun təməli məhəllədən başlayır” - MÜSAHİBƏ

O, bildirib ki, məhəllə futbolu olmayanda vəziyyət çətinləşir

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib