Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Azərbaycanın qadın futbol millisi azarkeşlərini sevindirməkdə davam edir. Yaxın günlərdə futbolçularımız “FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025” turnirinin qalibi olublar. Bu nəticə bir daha göstərir ki, azərbaycanlı idmançılar böyük nailiyyətlərə qadirdir. Onlar motivasiya yaradır və tez-tez stereotiplərlə və digər çətinliklərlə üzləşən yeniyetmə futbolçu qızlar üçün nümunəyə çevrilirlər.
İdman.Biz qadın futbolunun gələcək ulduzlarının vəziyyətini öyrənmək üçün “Ulduz” futbol akademiyasında məşq prosesini izləyib.
Akademiya ildə iki dəfə - qışda və yayda - istedadlı futbolçu qızların seleksiya seçimlərini keçirir. Akademiyanın qadın komandasının baş məşqçisi Etibar Həsənovun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda istedadlı qızları tapmaq əvvəlki illərlə müqayisədə daha asandır.
“Cəmiyyətdə qadın futboluna qarşı müəyyən tərəfli münasibət hələ də qalır, amma qızların bu idman növünə marağı artır”, - deyə E. Həsənov bildirib. Artıq valideynlər özləri qızlarını məşqlərə gətirir, prosesə baxır və onları dəstəkləyirlər.
Etibar Həsənov bütün karyerası boyu qızlarla işləyib və bundan böyük zövq aldığını deyir:
“Əlbəttə, oğlanlarla qızlar arasında fərq var. Qızlar daha həssas yanaşma və daha çox diqqət tələb edir (gülür).
Doğrudan da, onların diqqətə ehtiyacı yoxdur desək, səhv olar: fotoqrafın kamerasını görən kimi qızlar bir-bir şəkillərinin çəkilməsini xahiş edirdilər. Qeyd edək ki, bu futbolçular arasında artıq Azərbaycanın aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarının üzvləri var. Onlara harada oynamaq istədiklərini soruşduqda hamısı eyni cavabı verdi: “Azərbaycan millisində, amma xarici klubda”.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət U15 Milli Futbol Komandasının üzvləri (soldan sağa): Aylin Əliyevə, Zəhra Abdullayeva, Ebru Əmirova, Könül Hüseynova, Nuray Qurbanova, Aydan Nəsrullayeva, Sümeyyə Əhməd
Onlardan biri - Ebru Əmirova öz hekayəsini İdman.Biz-lə bölüşüb.
O, futbola ailəsindəki nümunədən ilhamlanaraq gəlib: “Bacım ilk başlayıb. Əvvəlcə oğlanlarla birlikdə məşq edirdi. Onun gözlərindəki parıltını görüb mən də sınamağa qərar verdim”.
Ebru daim güclü xarakter tələb edən idman növlərinə maraq göstərib: futboldan əvvəl boksla məşğul olub. Ailəsi onu dəstəkləyib, amma cəmiyyət yox:
“Qohumlar və ya məktəbdə müəllimlər tez-tez deyirlər: “Axı sən qızsan, futbola niyə gedirsən? Qadın idman növləri var - məsələn, voleybol. Amma çalışıram buna fikir verməyim. Nəyisə istəyirəmsə, sona qədər gedirəm və ətrafımda məni dəstəkləyən qızlar var”.
Ebru qadın futboluna münasibəti anlaya bilmədiyini vurğulayır: idmanın cinsi yoxdur və hər kəs üçün faydalıdır. Gələcəkdə Avropada oynamağı arzulayır. Sevimli klubu “Barselona”, kumiri isə Aleksia Puteliasdır:
“Azərbaycanda qadın futboluna münasibət hələ də mürəkkəbdir, buna görə irəliləmək çətindir”, - deyə o izah edir.
Ebru Əmirova
Futbolçu qızların yerli klublarda oynamaq istəməməsi başqa səbəblərlə də bağlıdır. Etibar Həsənov yerli çempionatın səviyyəsinin yüksəldilməsinin vacibliyini qeyd edir: “Kişi klubları qadın komandaları yaratmaqda maraqlı olmalıdır. Maliyyə dəstəyi də lazımdır. O zaman təkcə bizim futbolçular deyil, həm də xarici idmançılar çempionatımızda çıxış etmək istəyəcəklər. Ümumiyyətlə, daha çox qız futbolla məşğul olacaq”.
Bununla belə, məşqçi bildirir ki, ümumi götürüldükdə Azərbaycan qadın futbolunun inkişafında yaxşı mövqedədir. O, dönüş nöqtəsi kimi 2012-ci ildə ölkəmizdə keçirilən U-17 qızlar arasında dünya çempionatını göstərir: “Bizdə qadın futbolu bundan əvvəl də vardı, amma həmin hadisədən sonra inkişafımız sürətləndi. Əlbəttə, futbolun onilliklərlə inkişaf etdiyi ölkələrlə rəqabət apara bilmərik. Lakin bu qısa müddətdə yaxşı nəticələr əldə etmişik: milli komandanın oyunçularının təxminən 80 faizi güclü xarici klublarda çıxış edir. Bu bizi sevindirir və başqalarına motivasiya verir”.
Ölkənin ən istedadlı futbolçusu barədə sualımıza Həsənov tərəddüd etmədən cavab verib ki, bu, Azərbaycan millisinin və “Zenit” klubunun üzvü Nigar Mirzəliyevadır. Sonda məşqçi əminliyini ifadə edib ki, ölkədə qadın futbolu və ona olan ictimai münasibət yalnız daha yaxşıya doğru dəyişəcək.
Azərbaycanın qadın futbol üzrə 17 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasının üzvləri (soldan sağa): Asiyə Qarazadə, Pelin Doğan, Əsmər İsmayılova, Ofeliya Şahbazi, Elay Qarabağli, Rəbiyyə Əhməd, Asia Vahbi
Leyla Eminova
Foto: İslam Atakişiyev