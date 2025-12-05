5 Dekabr 2025
Aleksa Yankoviç: “Sumqayıt”la avrokuboklarda oynayacağıma inanıram”

5 Dekabr 2025 13:06
“Sumqayıt”ın futbolçusu Aleksa Yankoviç komandasının avrokuboklara vəsiqə qazanacağına inanır.

Serbiyalı yarımmüdafiəçi vurğulayıb ki, “Difai” üzərində çox vacib qələbə qazandıq. Bizon Azərbaycan Kubokunda çempion ola biləcək komandaya sahibik. Oyundan-oyuna, addım-addım irəliləməliyik. “Sumqayıt” Premyer Liqada ilk “üçlüy”ü tuta bilər. Buna inanıram. İnanıram ki, bu komanda ilə növbəti mövsüm avrokuboklarda çıxış edəcəyəm”, - deyə o, “teleqraf”a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, “Sumqayıt” “Difai”ni 3:1 hesabı ilə məğlub edərək Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yüksəlib. “Kimyaçılar” bu raundda “Zirə” ilə qarşılaşacaq. Saşa İliçin rəhbərlik etdiyi kollektiv Azərbaycan Premyer Liqasında isə 13 turdan sonra 23 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

Aleksa Yankoviç cari mövsümün əvvəlindən Sumqayıt təmsilçisinin şərəfini qoruyur. O, meydana çıxdığı 14 oyunda 4 qol və 3 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

