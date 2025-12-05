5 Dekabr 2025
AZ

Metin Öztürkə 15 günlük cəza və böyük məbləğdə pul cəriməsi verildi

Futbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 13:18
41
Metin Öztürkə 15 günlük cəza və böyük məbləğdə pul cəriməsi verildi

Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun ikinci prezidenti Metin Öztürk futbolun və qurumların nüfuzuna xələl gətirən açıqlamalarına görə cəzalandırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyə Futbol Federasiyası nizam-intizam komitəsinin qərarına əsasən Metin Öztürk 15 gün müddətinə hüquqlardan məhrum edilib və ona 2 milyon Türkiyə lirəsi (108 min AZN) məbləğində pul cəriməsi kəsilib.

Qərarda funksionerin verdiyi açıqlamaların futbolun ümumi imicinə və instansiyaların nüfuzuna zərər vurduğu qeyd olunub. “Qalatasaray” rəhbərliyi isə məsələ ilə bağlı hələlik rəsmi münasibət bildirməyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Musialanın qeyri-adi bərpa üsulu: Nigeriya yeməkləri ilə dönüş planı - FOTO
14:45
Futbol

Musialanın qeyri-adi bərpa üsulu: Nigeriya yeməkləri ilə dönüş planı - FOTO

“Bayern”in ulduzu zədədən sonra bərpasında soy kökünə söykənir
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
14:40
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
“Xankəndi”nin kapitanı: “Məqsədimiz çempionluqdur, bütün rəqiblərlə oyuna yalnız qələbə üçün çıxırıq”
14:33
Futbol

“Xankəndi”nin kapitanı: “Məqsədimiz çempionluqdur, bütün rəqiblərlə oyuna yalnız qələbə üçün çıxırıq”

Təcrübəli futbolçu komandasının çempionluq şanslarını dəyərləndirib
“Qarabağ” müdafiə xəttində cəza riski ilə üzləşib
14:09
Futbol

“Qarabağ” müdafiə xəttində cəza riski ilə üzləşib

“Qarabağ” “Ayaks”la dekabrın 10-da, “Ayntraxt”la isə 2026-cı il yanvarın 21-də qarşılaşacaq
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Türkiyədə üç məşhur qadın teleaparıcı saxlanıldı - FOTO/VİDEO
13:35
Futbol

Türkiyədə üç məşhur qadın teleaparıcı saxlanıldı - FOTO/VİDEO

Danışılmış oyun və mərc istintaqı dərinləşir: 35 şübhəli saxlanıldı, 27 futbolçunun öz oyunlarına mərc etdiyi üzə çıxdı
Baş məşqçi: “Futbolun təməli məhəllədən başlayır” - MÜSAHİBƏ
13:30
Futbol

Baş məşqçi: “Futbolun təməli məhəllədən başlayır” - MÜSAHİBƏ

O, bildirib ki, məhəllə futbolu olmayanda vəziyyət çətinləşir

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib