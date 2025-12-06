6 Dekabr 2025
Maks Ferstappen: “Kifayət qədər sürətli deyilik”

Formula 1
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 00:42
28
“Red Bull” pilotu Maks Ferstappen Əbu-Dabi Qran-prisi üçün cümə günü keçirilən məşqlərlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, pilot məşqlərdən narazı qalıb.

“Məşqlər olduqca yaxşı keçdi. Bu gün maşından olduqca məmnun idim; yəqin ki, sadəcə bir az daha sürətli olmalı idik. Yaxşı bir pəncərəyə çatdıq, amma düşünürəm ki, hələ də kifayət qədər sürətli deyilik. Görünür, bağlamalı olduğumuz yaxşı bir fərq var, amma yenə də yarış tempimiz üzərində işləməliyik, ona görə də bir gecədə nəyə nail ola biləcəyimizi görəcəyik.

Yarış simulyasiyası çətin idi; bəzi daha uzun dövrələr bir az inkişaf tələb edə bilər; sabah nə edə biləcəyimizi görəcəyik”, - komandanın mətbuat xidməti Ferstappenin sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

