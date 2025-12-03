Bu gün Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin daha üç oyunu keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmalardan ikisi bölgədə, biri isə paytaxtda baş tutacaq.
“Şamaxı” “doğma divarlar” arasında I Liqa təmsilçisi “Baku Sportinq”i qəbul edəcək. Qubada isə “İmişli” “Sabah”la üz-üzə gələcək.
İkinci oyun gününə “Azersun Arena”da yekun vurulacaq. “Qarabağ” ötən həftə Misli Premyer Liqasının XIII tur çərçivəsində məğlub etdiyi (2:0) “Karvan-Yevlax”la qarşılaşacaq.
Bizon Azərbaycan Kuboku
1/8 final mərhələsi
14:00. “Şamaxı” - “Baku Sportinq”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Şamaxı şəhər stadionu
14:00. “İmişli” - “Sabah”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Vüqar Həsənli
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov
Quba Olimpiya Kompleksinin stadionu
19:00. “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı
VAR: Rəşad Əhmədov
AVAR: Emin Əliyev
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov
“Azersun Arena”
Qeyd edək ki, ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində iki görüş baş tutub. “Turan Tovuz” “Şahdağ Qusar”ı (2:1), “Zirə” isə “Neftçi”ni (1:0) məğlub edərək mübarizədən kənarlaşdırıb. Onu da vurğulayaq bu mərhələnin oyunları bir qarşılaşmadan ibarətdir.