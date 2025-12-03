Kompanidən “Mançester Siti”də Qvardiolanı əvəz edəcəyi ilə bağlı söhbətlərə sərt təpki

“Bavariya”nın baş məşqçisi Vinsent Kompani klubun keçmiş prezidenti Uli Hönesin açıqlaması ilə bağlı nə düşündüyünü deyib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Hönes bildirib ki, “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola belçikalı mütəxəssisə onun “şəhərlilər”in növbəti baş məşqçisi olacağını deyib.
"Mən Uli Hönesin açıqlamalarını şərh etmək üçün burada deyiləm. Ona böyük hörmətim var. Amma futbolda bu qədər uzağa baxmaq çətindir. Mən "Bavariya”ya və nələrə nail ola biləcəyimizə diqqət yetirirəm. İndiki zamanda yaşamaq xoşuma gəlir. Bu, bütün vaxtımı alır. Başqa komandalar haqqında düşünmürəm, yalnız "Bavariya”nı görürəm", - ESPN Kompanidən sitat gətirib.
Kompani 2024-cü ilin yayından bəri "Bavariya"nın baş məşqçisidir.