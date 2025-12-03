3 Dekabr 2025
AZ

“İnter”in vitse-prezidenti Sanetti: “Yenidən Çempionlar Liqasının baş qəhrəmanı olmaq istəyirik”

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 03:07
25
“İnter”in vitse-prezidenti Sanetti: “Yenidən Çempionlar Liqasının baş qəhrəmanı olmaq istəyirik”

“İnter”in vitse-prezidenti Xavyer Sanetti Çempionlar Liqasının 5-ci turunda “Atletiko Madrid”ə 2:1 hesablı məğlubiyyətləri ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Sanetti “İnter”in son oyundakı performansının təəssüf doğurduğunu bildirib.

“Qələbə seriyamızın Madriddəki son dəqiqə məğlubiyyəti ilə kəsilməsi təəssüf doğurur. Amma “Atletiko” əla komandadır və onlara qarşı oynamaq həmişə çətindir. Biz həmçinin bu il yenidən Çempionlar Liqasının baş qəhrəmanı olmaq istədiyimizi göstərdik. Gələcəyə nikbin baxırıq”, - FCInter1908 Sanettinin sözlərindən sitat gətirib.

“İnter” hazırda Çempionlar Liqasının turnir cədvəlində 12 xalla birinci yerdədir. Komanda növbəti oyun günündə - 9 dekabrda “Liverpul”u qəbul edəcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Tottenhem” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaça bilib - VİDEO
02:33
Dünya futbolu

“Tottenhem” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaça bilib - VİDEO

“Tottenhem Hotspur” 19 xalla 11-ci yerdədir
İtaliya Kuboku: “Yuventus” “Udineze”ni mübarizədən kənarlaşdırıb
02:24
Dünya futbolu

İtaliya Kuboku: “Yuventus” “Udineze”ni mübarizədən kənarlaşdırıb

Bu mövsüm komandalar İtaliya çempionatının 9-cu turunda da qarşılaşdılar
La Liqa: “Barselona” “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO
02:17
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

“Barselona” hazırda 15 oyundan 37 xalla İspaniya liqasına liderlik edir
Almaniya Kuboku: “Bayer”, “RB Leypsiq”, “Herta” və “Sankt-Pauli” ¼ finalda - VİDEO
02:08
Dünya futbolu

Almaniya Kuboku: “Bayer”, “RB Leypsiq”, “Herta” və “Sankt-Pauli” ¼ finalda - VİDEO

Ən çox qol “Herta” – “Kayzerslautern” matçında vurulub
“Arsenal” “Ayntraxt”ın 70 milyon avroluq cinah oyunçusu ilə maraqlanır
02:07
Dünya futbolu

“Arsenal” “Ayntraxt”ın 70 milyon avroluq cinah oyunçusu ilə maraqlanır

Bazar dəyəri 25 milyon avro olan futbolçunu 3 qat bahasına satmaq istəyirlər
“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir
01:50
Dünya futbolu

“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir

Yerini Donnarummaya verəndən sonra Trafford “Mançester Siti”dən ayrılmaq niyyətindədir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb