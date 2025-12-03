“İnter”in vitse-prezidenti Sanetti: “Yenidən Çempionlar Liqasının baş qəhrəmanı olmaq istəyirik”

“İnter”in vitse-prezidenti Xavyer Sanetti Çempionlar Liqasının 5-ci turunda “Atletiko Madrid”ə 2:1 hesablı məğlubiyyətləri ilə bağlı açıqlama verib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, Sanetti “İnter”in son oyundakı performansının təəssüf doğurduğunu bildirib.
“Qələbə seriyamızın Madriddəki son dəqiqə məğlubiyyəti ilə kəsilməsi təəssüf doğurur. Amma “Atletiko” əla komandadır və onlara qarşı oynamaq həmişə çətindir. Biz həmçinin bu il yenidən Çempionlar Liqasının baş qəhrəmanı olmaq istədiyimizi göstərdik. Gələcəyə nikbin baxırıq”, - FCInter1908 Sanettinin sözlərindən sitat gətirib.
“İnter” hazırda Çempionlar Liqasının turnir cədvəlində 12 xalla birinci yerdədir. Komanda növbəti oyun günündə - 9 dekabrda “Liverpul”u qəbul edəcək.