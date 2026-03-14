Azərbaycanlı hücumçunun klubu vacib qələbə qazanaraq liderə daha da yaxınlaşıb

Azərbaycanlı hücumçu Renat Dadaşov Polşa çempionatının növbəti oyununa çıxıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, onun komandası “Motor” 25-ci turda səfərdə “Termalika”nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Ev sahibləri 17-ci dəqiqədə Kşiştof Kubitsanın qolu sayəsində hesabı açıblar. Lakin qonaqlar tezliklə hesabı bərabərləşdiriblər: Karol Çubak 30-cu dəqiqədə penaltidən dəqiq zərbə endirib. Cəmi altı dəqiqə sonra Bartoş Volski “Motor”a üstünlük qazandırıb.
Dadaşov 75-ci dəqiqədə meydana daxil olaraq komandasının ilk qolunu vuran Çubakı əvəz edib.
“Motor” son dörd turda üçüncü qələbəsini qazanıb və turnir cədvəlində altıncı yerə yüksəlib. Dadaşovun komandası liqa lideri “Zaqlembe”dən yeddi xal geridədir.