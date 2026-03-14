14 Mart 2026
Azərbaycanlı hücumçunun klubu vacib qələbə qazanaraq liderə daha da yaxınlaşıb

14 Mart 2026 03:19
Azərbaycanlı hücumçunun klubu vacib qələbə qazanaraq liderə daha da yaxınlaşıb

Azərbaycanlı hücumçu Renat Dadaşov Polşa çempionatının növbəti oyununa çıxıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, onun komandası “Motor” 25-ci turda səfərdə “Termalika”nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Ev sahibləri 17-ci dəqiqədə Kşiştof Kubitsanın qolu sayəsində hesabı açıblar. Lakin qonaqlar tezliklə hesabı bərabərləşdiriblər: Karol Çubak 30-cu dəqiqədə penaltidən dəqiq zərbə endirib. Cəmi altı dəqiqə sonra Bartoş Volski “Motor”a üstünlük qazandırıb.

Dadaşov 75-ci dəqiqədə meydana daxil olaraq komandasının ilk qolunu vuran Çubakı əvəz edib.

“Motor” son dörd turda üçüncü qələbəsini qazanıb və turnir cədvəlində altıncı yerə yüksəlib. Dadaşovun komandası liqa lideri “Zaqlembe”dən yeddi xal geridədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lionel Messi CIES-ə görə ən bahalı 10 argentinalı futbolçusunun siyahısına daxil ola bilməyib
03:11
Dünya futbolu

Lionel Messi CIES-ə görə ən bahalı 10 argentinalı futbolçusunun siyahısına daxil ola bilməyib

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzindən maraqlı siyahı dərc olunub
La Liqa: “Vilyarreal” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən yaxa qurtarıb
02:18
Dünya futbolu

La Liqa: “Vilyarreal” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən yaxa qurtarıb

İspaniya Premyer Liqasında 28 oyundan sonra “Vilyarreal”ın 55 xalı var
A Seriyası: “Torino” “Parma”nı darmadağın edib
02:14
Dünya futbolu

A Seriyası: “Torino” “Parma”nı darmadağın edib

Bu qələbədən sonra “Torino” Seriya A turnir cədvəlində 13-cü yerdədir
Bundesliqa: Mönhenqladbax “Borussiya”sı “Sankt-Pauli”ni məğlub edib
02:05
Dünya futbolu

Bundesliqa: Mönhenqladbax “Borussiya”sı “Sankt-Pauli”ni məğlub edib

Bu qələbədən sonra “Borussiya” Bundesliqanın turnir cədvəlində 12-ci yerə yüksəlib
“Barselona” “Çelsi”nin çoxyönlü hücumçusu Pedru Netu ilə maraqlanır
02:03
Dünya futbolu

“Barselona” “Çelsi”nin çoxyönlü hücumçusu Pedru Netu ilə maraqlanır

Netu sürəti, müdafiəni pozmaq, qol məqamı yaratmaq və qol vurmaq, hər iki cinahda oynaya bilmək bacarıqları ilə fərqlənir
Liqa 1: “Marsel” minimal hesabla “Oser”i məğlub edib
01:56
Dünya futbolu

Liqa 1: “Marsel” minimal hesabla “Oser”i məğlub edib

Fransa liqasında 26 oyundan sonra “Marsel”in 49 xalı var

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq