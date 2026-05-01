“Çelsi” Nikolas Ceksondan 60 milyon qazanmaq istəyir

1 May 2026 14:34
Almaniyanın “Bavariya” futbol komandasında icarə əsasında çıxış edən Nikolas Cekson mövsümün sonunda İngiltərənin “Çelsi” futbol komandasına qayıdacaq.

İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi 24 yaşlı hücumçunu birdəfəlik transfer etməmək qərarına gəlib.

London klubu hücumçunun satışından 60 milyon avro (120 milyon AZN) gəlir əldə etməyi planlaşdırır.

Hazırda bazarda dəyəri 40 milyon avro (80 milyon AZN) olan Cekson cari mövsümdə “Bavariya” forması ilə çıxdığı 30 oyunda 10 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun “zadəganlar”la 2033-cü ilə qədər müqaviləsi var.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Abbas Hüseynov və Elvin Cəfərquliyev ilk oyunlarında qol vurdular
14:30
Futbol

Abbas Hüseynov və Elvin Cəfərquliyev ilk oyunlarında qol vurdular

Görüş “Qarabağ-2”nin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Emil Balayev: “Şans verildi və dəyərləndirdim” - MÜSAHİBƏ
14:26
Futbol

Emil Balayev: “Şans verildi və dəyərləndirdim” - MÜSAHİBƏ

“Neftçi”nin qapıçısı “Qarabağ” üzərində qələbəni şərh etdi
Bernardo Silva üçün İtaliya variantı
14:09
Futbol

Bernardo Silva üçün İtaliya variantı

“Barselona” alınmasa, “Yuventus” reallaşacaq
İndzaqiyə Səudiyyə Ərəbistanında yaxşı baxırlar
13:35
Futbol

İndzaqiyə Səudiyyə Ərəbistanında yaxşı baxırlar

İtaliyalı mütəxəssis vətəni üçün darıxmadığını bildirib
Hansi Flik “Barselona”da qalır
13:18
Futbol

Hansi Flik “Barselona”da qalır

Joan Laportanın yenidən prezident seçilməsi mütəxəssisin gələcəyini dəqiqləşdirib
Təcili yardım maşınını meydanda futbolçular itələməli olub - FOTO/VİDEO
13:03
Futbol

Təcili yardım maşınını meydanda futbolçular itələməli olub - FOTO/VİDEO

Meydana daxil olan maşın qazonda batıb

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq