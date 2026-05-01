AZ

Abbas Hüseynov və Elvin Cəfərquliyev ilk oyunlarında qol vurdular

Futbol
Xəbərlər
1 May 2026 14:30
46
“Qarabağ”ın futbolçuları Abbas Hüseynov və Elvin Cəfərquliyev Əvəzedicilər Liqasında qol vurublar.

İdman.Biz xəbər verir ki, cinah müdafiəçiləri 24-cü turda “Qarabağ-2”nin “Zirə-2”yə qalib gəldiyi matçda fərqləniblər.

A.Hüseynov 49-cu dəqiqədə rəqib qapısına yol tapıb. E.Cəfərquliyev isə 73-cü dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib. Görüş “Qarabağ-2”nin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov intizam qaydalarını pozduqları üçün baş məşqçi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan uzaqlaşdırılıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

