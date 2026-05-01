1 May 2026 15:28
Tedesko vida zamanı göz yaşlarını saxlaya bilməyib - VİDEO

Türkiyənin “Fənərbağça” futbol komandası ilə yolları ayrılan Domeniko Tedesko İstanbuldan ayrılarkən “sarı-lacivərd”li tərəfdarların böyük sevgisi ilə qarşılaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, istefaya göndərilən baş məşqçi bu gün səhər saatlarlarında Türkiyəni tərk edib. Onu yola salmaq üçün terminala axın edən azarkeşlər mütəxəssisə olan sevgilərini nümayiş etdiriblər.

Göstərilən bu diqqət qarşısında kövrələn Domeniko Tedeskonun göz yaşlarını saxlamaqda çətinlik çəkdiyi müşahidə olunub.

Hava limanında qısa açıqlama verən baş məşqçi onu dəstəkləyən tərəfdarları heç vaxt unutmayacağını və onlar üçün çox darıxacağını bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Luçano Spalletti İtaliyada ayın ən yaxşısı seçildi
15:55
Futbol

Luçano Spalletti İtaliyada ayın ən yaxşısı seçildi

Təcrübəli mütəxəssis aprel ayında bütün həmkarlarını qabaqlayıb
Azarkeşlərinə görə “Qarabağ”ı cərimələdilər
15:43
Futbol

Azarkeşlərinə görə “Qarabağ”ı cərimələdilər

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
“Qarabağ” “Sabah”ı çempionluq münasibətilə təbrik etdi
15:15
Futbol

“Qarabağ” “Sabah”ı çempionluq münasibətilə təbrik etdi

Klub rəhbərliyindən “Sabah”a dəstək mesajı
“Karvan-Yevlax”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” üzərində qələbə “Neftçi” üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı”
15:02
Futbol

“Karvan-Yevlax”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” üzərində qələbə “Neftçi” üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı”

Azər Həşimovun sözlərinə görə, “ağ-qaralar”ın azarkeşləri komandalarının qələbə qazanacağına inanıb
“Barselona” “El Klassiko” üçün xüsusi forma hazırladı - FOTO
14:51
Futbol

“Barselona” “El Klassiko” üçün xüsusi forma hazırladı - FOTO

Kataloniya klubunun formasında Oliviya Rodriqonun loqosu olacaq
“Çelsi” Nikolas Ceksondan 60 milyon qazanmaq istəyir
14:34
Futbol

“Çelsi” Nikolas Ceksondan 60 milyon qazanmaq istəyir

“Bavariya” sarsıdıcı məbləğ qarşısında sеnеqallı hücumçunu transfer etməyəcək

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq