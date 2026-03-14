“Barselona” “Çelsi”nin çoxyönlü hücumçusu Pedru Netu ilə maraqlanır

“Barselona” “Çelsi”nin cinah hücumçusu Pedru Netunu hücum xəttinin gücləndirilməsi variantı kimi nəzərdən keçirir.
İdman.Biz “Mundo Deportivo”ya istinadla xəbər verir ki, “Blaugrana”nın idman şöbəsi mərkəz hücumçusu, mərkəz müdafiəçisi və cinah oyunçusu almağı planlaşdırır.
Mənbəyə görə, Netu müdafiəni pozmaq bacarığı, sürəti, qol məqamı yaratmaq və qol vurmaq qabiliyyəti, eləcə də hər iki cinahda oynaya bildiyi üçün çoxyönlü olmasına görə qiymətləndirilir.
Bu mövsüm Netu bütün yarışlarda 42 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 60 milyon avrodur.