La Liqa: “Barselona” “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

İspaniya La Liqasının 19-cu turunda “Barselona” və “Atletiko Madrid” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “blauqrana” 3:1 hesablı qələbə qazanıb. Oyun Barselonadakı “Spotify Kamp Nou” stadionunda baş tutub.
20-ci dəqiqədə Aleks Baena qonaqları irəli çıxarıb. 26-cı dəqiqədə Rafinya bərabərlik qolunu vurub. 36-cı dəqiqədə kataloniyalıların hücumçusu Robert Levandovski penaltidən yararlana bilməyib. 65-ci dəqiqədə Daniel Olmo kataloniyalıları irəli çıxarıb. 90+6-cı dəqiqədə Ferran Torres “blauqrana”nın üçüncü qolunu vurub.
“Barselona” hazırda 15 oyundan 37 xalla İspaniya liqasına liderlik edir. “Atletiko” dördüncü yerdədir (31).