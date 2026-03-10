Eddi Hau: “Barselona” ilə matç klubumuzun yeni tarixinin ən böyük oyunudur”

“Nyukasl Yunayted”in baş məşqçisi Eddi Hau UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsini çərçivəsində “Barselona” ilə qarşılaşacaqları oyun barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç martin 10-da olacaq.
“Bu, klubumuzun ən yeni tarixinin ən böyük oyunudur. Mən bunu məhz belə görürəm; biz bu düşüncə tərzini qoruyub saxlamalıyıq. Özümüzü toparlamaq və oyunun əhəmiyyətini qəbul etmək bacarığımız (əvvəlki matçlarda) bizə çox kömək edib. Zəif qəbul edilmək də şanslar üst-üstə düşəndə bizə kömək edib; biz zehni oyunumuzun hər bir elementindən istifadə etməliyik.
Əsas mərhələdəki matçda biz də yaxşı oynadıq, rəqiblərimiz də (İngiltərə komandası katalonlara 1:2 hesabı ilə məğlub olub - red.) Bu, xüsusilə ilk hissədə özünü doğrultdu; biz bəzi çox təhlükəli vəziyyətlər yaratdıq, amma onları qola çevirə bilmədik, rəqiblərimiz isə bacardı. Onların yarımmüdafiə üçlüyü oyunu çox yaxşı idarə etdi və həlledici oldu, matçın gedişatını öz xeyrinə çevirdi. Sonda boşa çıxardığımız bəzi şanslarımız oldu”, - UEFA-nın rəsmi saytında Haudan sitat gətirilir.