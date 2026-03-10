İnfantino: “Dünya çempionatı fantastik və fenomenal olacaq”

FİFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatının uğurlu olacağına əmindir.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada olacaq.
“Dünya çempionatı fantastik və fenomenal olacaq. ABŞ, Meksika və Kanadada əvvəllər heç vaxt bu qədər həyəcan olmayıb. Dörd həftə ərzində 500 milyondan çox bilet sorğusu aldıq. Bu, inanılmazdır. Təxminən yeddi milyon biletimiz var, amma 500 milyon sorğu FİFA və ya hər hansı bir təşkilatın tarixində görünməmiş bir haldır.
104 matçdan 77-sinə bir milyondan çox bilet sorğusu daxil olub, qalanları isə təxminən eyni səviyyədədir. Turnirin gedişatını və son günləri izləmək üçün bəzi biletləri ehtiyatda saxlayırıq. Hər stadion dolacaq - bu, mütləq bir sevinc olacaq.
Əvvəllər futbolun və ya onların dediyi kimi “sokker”in ABŞ-da çox populyar olmadığını deyirdilər. Bütün bunlar dəyişib. Turnir uğurlu olacaq.
Bu, 16 şəhərdə və üç ölkədə 48 komandanın, 104 matçın olduğu ilk dünya çempionatı olacaq... bizi nəhəng bir şey gözləyir. Bu, sadəcə bir turnirdən, idman yarışından daha çox şeydir - bu, bütün dünyanın dayanıb izləməsinə səbəb olacaq sosial bir fenomendir”, - deyə FIFA prezidenti bildirib.