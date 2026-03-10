10 Mart 2026
AZ

Kristian Romero mövsümün sonunda “Tottenhem”dən ayrılmaq qərarına gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Mart 2026 07:14
142
Kristian Romero mövsümün sonunda “Tottenhem”dən ayrılmaq qərarına gəlib

“Tottenhem Hotspur”un mərkəz müdafiəçisi Kristian Romero cari mövsümün sonunda klubdan ayrılmaq qərarına gəlib.

27 yaşlı argentinalı oyunçu yay transfer pəncərəsi zamanı komanda rəhbərliyinə ayrılmaq niyyəti barədə məlumat verib.

İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən məlumatına görə, “Tottenhem” Premyer Liqadan düşməmək və UEFA Çempionlar Liqasında uğur qazanmaq üçün çalışsa belə, Romeronun ayrılması daimi hesab olunur.

Mənbənin məlumatına görə, “Tottenhem” rəhbərliyi əvvəllər yeni mövsümdən əvvəl heyətini yeniləməyi planlaşdırırdı və Romero onların ilk böyük transferi ola bilər. Argentinalı futbolçu 2022-ci ildə “Atalanta”dan 52 milyon avroya “Tottenhem”ə keçib. Bu mövsüm müdafiəçi 28 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

Romeronun “Tottenhem”lə hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir və Transfermarkt-a görə, onun transfer dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

