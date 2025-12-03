3 Dekabr 2025
AZ

Almaniya Kuboku: “Bayer”, “RB Leypsiq”, “Herta” və “Sankt-Pauli” ¼ finalda - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 02:08
34
Almaniya Kuboku: “Bayer”, “RB Leypsiq”, “Herta” və “Sankt-Pauli” ¼ finalda - VİDEO

Almaniya Kubokunun 1/8 final mərhələsində “RB Leypsiq” və “Maqdeburq” arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Leypsiqdə keçirilib. Ev sahibi komanda 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

11-ci dəqiqədə qonaq yarımmüdafiəçi Silas Qnaka penalti zərbəsindən hesabı açıb. Doqquz dəqiqə sonra ev sahiblərinin hücumçusu Antonio Nuza hesabı bərabərləşdirib. 29-cu dəqiqədə Kristof Baumqartner “RB Leypsiq”i irəli çıxarıb. 54-cü dəqiqədə Baumqartner yenidən qol vuraraq hesabı 3:1 edib.

Almaniya Kubokunun 1/8 final mərhələsində keçirilən digər oyunlar belə başa çatıb:

“Borussiya Mönhenqladbax” – “Sankt-Pauli” – 1:2

“Herta” – “Kayzerslautern” – 6:1

“Borussiya Dortmund” – “Bayer” – 0:1.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter”in vitse-prezidenti Sanetti: “Yenidən Çempionlar Liqasının baş qəhrəmanı olmaq istəyirik”
03:07
Dünya futbolu

“İnter”in vitse-prezidenti Sanetti: “Yenidən Çempionlar Liqasının baş qəhrəmanı olmaq istəyirik”

Klub rəsmisi deyib ki, “Atletiko”ya məğlubiyyət “İnter”i dayandırmayacaq
“Tottenhem” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaça bilib - VİDEO
02:33
Dünya futbolu

“Tottenhem” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaça bilib - VİDEO

“Tottenhem Hotspur” 19 xalla 11-ci yerdədir
İtaliya Kuboku: “Yuventus” “Udineze”ni mübarizədən kənarlaşdırıb
02:24
Dünya futbolu

İtaliya Kuboku: “Yuventus” “Udineze”ni mübarizədən kənarlaşdırıb

Bu mövsüm komandalar İtaliya çempionatının 9-cu turunda da qarşılaşdılar
La Liqa: “Barselona” “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO
02:17
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

“Barselona” hazırda 15 oyundan 37 xalla İspaniya liqasına liderlik edir
“Arsenal” “Ayntraxt”ın 70 milyon avroluq cinah oyunçusu ilə maraqlanır
02:07
Dünya futbolu

“Arsenal” “Ayntraxt”ın 70 milyon avroluq cinah oyunçusu ilə maraqlanır

Bazar dəyəri 25 milyon avro olan futbolçunu 3 qat bahasına satmaq istəyirlər
“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir
01:50
Dünya futbolu

“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir

Yerini Donnarummaya verəndən sonra Trafford “Mançester Siti”dən ayrılmaq niyyətindədir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb