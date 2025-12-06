6 Dekabr 2025
Stefano Domenikali: “Sprintlərin sayı artacaq”

Formula 1
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 05:09
Stefano Domenikali: “Sprintlərin sayı artacaq”

“Formula-1”in baş direktoru Stefano Domenikali sprint həftəsonlarının sayının artırılması barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, 2025 və 2026-cı il çempionatlarının təqviminə altı sprint həftəsonu daxil edilib.

“Mövsümdə sprintlərin sayı artacaqmı? Bəli. Düşünürəm ki, sürücülər bunu bəyənəcəklər. Onlar yarışdıqları və xal uğrunda mübarizə apardıqları yarışlarda yarışmağı daha maraqlı hesab edirlər. Raundların sayına gəldikdə isə, 24 Qran-pri kifayət qədər balanslaşdırılmış rəqəmdir. Baxmayaraq ki, hələ də insanların raundlar arasında çimərlikdə uzanmağa vaxt tapdığını görürük”, - AutoRacer Stefano Domenikalidən sitat gətirir.

