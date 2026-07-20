“Turan Tovuz” “Fatih Karagümrük”lə yoxlama oyununda qarşılaşacaq

Yeni mövsümə Türkiyədə hazırlaşan “Turan Tovuz” futbol klubunun növbəti yoxlama oyunundakı rəqibi məlum olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv yay təlim-məşq toplanışı çərçivəsində Türkiyənin “Fatih Karagümrük” klubu ilə qarşılaşacaq. Yoxlama matçı iyulun 27-də keçiriləcək.
Qeyd edək ki, “Turan Tovuz” Türkiyə toplanışındakı ilk yoxlama görüşündə İranın U-21 millisi ilə üz-üzə gəlib. İyulun 17-də keçirilən qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.