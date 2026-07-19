20 İyul 2026
AZ

Laporta: “Xulian Alvares üçün çox yaxşı təklif vermişik”

Futbol
Xəbərlər
19 İyul 2026 14:37
334
Laporta: “Xulian Alvares üçün çox yaxşı təklif vermişik”

İspaniyanın “Barselona” futbol klubunun prezidenti Joan Laporta Argentina millisinin və “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvaresin mümkün transferindən danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub rəhbəri Madrid təmsilçisinin futbolçunu satmaq istəməməsinə baxmayaraq, keçidin mümkün olduğuna inandığını bildirib.

“Bir futbolçunun hansısa komandaya keçməyəcəyinin deyildiyi, lakin sonda məhz həmin kluba yollandığı çoxlu hallar olub. Nümunələr çəkmək istəmirəm”, - deyə Laporta vurğulayıb.

“Barselona” prezidenti Alvares üçün rəsmi təklif göndərdiklərini də təsdiqləyib:

“Xulian Alvares üçün çox yaxşı təklif vermişik. Dünya çempionatından sonra bu təklifin nə vaxt qüvvədən düşəcəyini açıqlayacağıq”.

Laporta daha əvvəl Kataloniya klubunun təklifinin müddətsiz olmadığını və böyük ehtimalla iyulun sonunda qüvvədən düşəcəyini söyləyib. “Atletiko Madrid” rəhbərliyi isə Alvaresi satmaq niyyətində olmadığını bəyan edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO
02:43
DÇ-2026

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO

Rodri, Unai Simon və Pau Kubarsi mundialın ən yaxşıları seçiliblər
Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi
02:35
DÇ-2026

Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi

İspaniyalı hücumçuya mükafatı məşhur müğənni Şakira təqdim edib
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib
01:42
DÇ-2026

İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib

FIFA-nın əvvəlcədən açıqladığı 17 dəqiqəlik müddət faktiki olaraq aşılıb
Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı
00:48
Azərbaycan futbolu

Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı

“Qəbələ”nin baş məşqçisi heyətin gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirib
Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı
00:02
DÇ-2026

Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı

Kolumbiyalı müğənni Lionel Messi və Lamin Yamal barədə də danışıb
Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq
19 İyul 22:50
DÇ-2026

Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq

Argentina millisinin kapitanı üç dünya çempionatı finalına start heyətində çıxan ilk futbolçu olacaq

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək