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Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
20 İyul 2026 00:48
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Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı

“Qəbələ” futbol komandasının baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze “Sumqayıt”la 1:1 hesabı ilə başa çatan yoxlama oyununu dəyərləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, gürcüstanlı mütəxəssis komandasının təlim-məşq toplanışının birinci mərhələsini tamamladığını deyib.

“Hazırlığımız plan üzrə davam edir. Bu mərhələdə yükləmələr çoxdur. Təlim-məşq toplanışının birinci mərhələsini başa vurduq. Oyunda sürətin bir qədər aşağı olduğunu gördük. Yavaş-yavaş bunun üzərində işləməliyik”, - deyə o bildirib.

Tsxadadze futbolçuların hazırlıq prosesinə münasibətindən razı qaldığını vurğulayıb:

“Futbolçuların yanaşmasından razıyam. Ötən mövsüm ilk dəfə Premyer Liqada çıxış edən yerli futbolçular xeyli inkişaf ediblər”.

Baş məşqçi komandanın yeni transferlərə ehtiyac duyduğunu da açıqlayıb:

“Heyətin gücləndirilməsinə ehtiyac var və bu istiqamətdə işlərimizi davam etdiririk. Maraqlandığımız futbolçular var, danışıqlar gedir”.

İdman.Biz
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