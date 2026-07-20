Azərbaycan millisinin baş məşqçisi uşaq futbolunun hazırkı durumunu şərh edib

“Uşaq futbolu bizim yaralı yerimizdir”.
İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov Bakı Futbol Federasiyasının (BFF) təşkilatçılığı ilə “Sabahın Ulduzları” layihəsi çərçivəsində keçirilən məlumatlandırma sessiyası və imza mərasimində çıxışı zamanı deyib.
Mütəxəssis Azərbaycanda uşaq futbolunun hazırkı durumundan söz açıb:
“Cahangir Fərəcullayevlə milli barədə söhbət edərkən 15 dəqiqə sonra uşaq futboluna keçirik. Bu məsələdə klublar önə çıxmalıdır. Deyirlər ki, AFFA futbolçu yetişdirməlidir. Bu fikir düzgün deyil. Mütəxəssislər xaricə klubların akademiyalarına yollanmalıdırlar. Düzdür, bunu üçün maliyyə də önəmlidir. Milliyə oyunçu seçməkdə çətinlik çəkirik. Ona görə də “Sabahın Ulduzları” kimi yarışların bölgələrdə təşkili daha faydalı olar”.