20 İyul 2026
AZ

Ronaldinyodan süni intellektlə bağlı yumoristik paylaşım - FOTO

Futbol
Xəbərlər
19 İyul 2026 22:37
256
Ronaldinyodan süni intellektlə bağlı yumoristik paylaşım - FOTO

Braziliya millisinin və “Barselona”nın sabiq futbolçusu Ronaldinyo sosial şəbəkədə yumoristik paylaşım edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, əfsanəvi futbolçu vannada əlində topla çəkilən fotosunu “Instagram” hesabında yayımlayıb.

“Paxıllar bunun süni intellekt olduğunu deyəcəklər. Mən isə deyərdim: meydanda rəqiblərini çimizdirmək üçün heç vaxt vannaya ehtiyacı olmayan adam”, - deyə Ronaldinyo paylaşımına yazıb.

Braziliyalının şərhi portuqal dilindəki söz oyununa əsaslanır. “Dar banho” ifadəsi hərfi mənada “çimizdirmək”, futbol terminologiyasında isə rəqibdən aşkar üstün olmaq və ona əsl futbol dərsi keçmək mənasında işlədilir.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri şərhlərdə Ronaldinyonun bu paylaşımının illər əvvəl Messinin Lamin Yamalı körpə olarkən vannada çimizdirməsinə işarə olduğunu yazıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO
02:43
DÇ-2026

İspaniya DÇ-2026-nın əsas fərdi mükafatlarına sahib çıxdı - FOTO

Rodri, Unai Simon və Pau Kubarsi mundialın ən yaxşıları seçiliblər
Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi
02:35
DÇ-2026

Ferran Torres DÇ-2026 finalının ən yaxşı futbolçusu seçildi

İspaniyalı hücumçuya mükafatı məşhur müğənni Şakira təqdim edib
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib
01:42
DÇ-2026

İlk dəfə DÇ-nin finalında fasilə 27 dəqiqə davam edib

FIFA-nın əvvəlcədən açıqladığı 17 dəqiqəlik müddət faktiki olaraq aşılıb
Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı
00:48
Azərbaycan futbolu

Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı

“Qəbələ”nin baş məşqçisi heyətin gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirib
Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı
00:02
DÇ-2026

Şakira DÇ-2026 finalında dəstəkləyəcəyi komandanı açıqladı

Kolumbiyalı müğənni Lionel Messi və Lamin Yamal barədə də danışıb
Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq
19 İyul 22:50
DÇ-2026

Messi dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atacaq

Argentina millisinin kapitanı üç dünya çempionatı finalına start heyətində çıxan ilk futbolçu olacaq

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək