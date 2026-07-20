“İmişli” məşqçilər korpusunu gücləndirdi

“İmişli” futbol klubunda məşqçi təyinatı olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Elmir Cəbrayılov fiziki hazırlıq üzrə məşqçi təyin olunub.
O, daha əvvəl “Şəfa”da eyni vəzifəni icra edib.
“İmişli” futbol klubunda məşqçi təyinatı olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Elmir Cəbrayılov fiziki hazırlıq üzrə məşqçi təyin olunub.
O, daha əvvəl “Şəfa”da eyni vəzifəni icra edib.
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