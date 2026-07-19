“Qarabağ”ın keçmiş futbolçusu “Seltik”də debüt oyununda ilk qolunu vurdu - VİDEO

Şotlandiya Premyer Liqası təmsilçisi “Seltik”in futbolçusu, “Qarabağ”ın keçmiş hücumçusu Kamilo Duran yeni komandasında ilk qolunu vurub.
İdman.Biz xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçu Portuqaliyanın “Sportinq” klubu ilə keçirilən yoxlama matçında fərqlənib.
Görüşə ehtiyat oyunçular skamyasından başlayan Duran meydana daxil olduqdan bir neçə dəqiqə sonra qapıçı ilə təkbətək epizodda topu onun ayaqları arasından tora göndərib. Kolumbiyalı hücumçu 69-cu dəqiqədə hesabı 1:1 edib.
Lakin “Seltik” üstünlüyünü davam etdirə bilməyib. “Sportinq” daha sonra üç qol vuraraq yoxlama oyununda 4:1 hesablı qələbə qazanıb. Duranın qolu onun Şotlandiya klubunun heyətində meydana çıxdığı ilk matça təsadüf edib.
Qeyd edək ki, Kamilo Duran “Qarabağ”dan “Seltik”ə keçib və Şotlandiya klubu ilə beşillik müqavilə imzalayıb. Hücumçu ötən mövsüm Ağdam təmsilçisinin heyətində 15 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib.